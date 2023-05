È uno spettacolo indecente quello di largo De Franceschi a Nettuno, nel quartiere di Cretarossa. I giardini che affacciano sul mare sono in completo stato di abbandono da mesi, tanto che l’erba è diventata talmente alta da superare panchine e automobili in sosta.

Non è un belvedere nel punto di ingresso principale alle spiagge che tra poco saranno invase da villeggianti e bagnanti. L’erba ha raggiunto dimensioni indescrivibili, Cretarossa è un quartiere dimenticato e abbandonato a se stesso, tra sporcizia, rifiuti e sterpaglie. Il peggiore dei biglietti da visita.