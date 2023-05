riceviamo e pubblichiamo

E’ il 27 Maggio 2023 e cinque anni sono passati da quella terribile mattina in cui la polizia ha citofonato a casa mia dicendo del tuo incidente e della tua scomparsa…mi ricordo ancora che stavo preparando la colazione a Giulia e Viola e anche loro hanno assistito a tutto il dramma ,e da quel momento le nostre vite sono cambiate per sempre.

Sono cambiate moltissime cose da quando non ci sei , i tuoi nipoti sono cresciuti e sei sempre nei loro pensieri ,Giulia e Viola ripetono sempre che avrebbero voluto condividere con te tutto quello che stanno facendo e come stanno crescendo….gli manchi troppo. Mamma e Papa’ sopravvivono grazie a noi e i nipoti che gli strappano sempre sorrisi. E’ difficile andare avanti senza di te !

Da cinque anni ci manchi , la tua assenza e’ sempre viva e ti crea sempre quella sensazione di Vuoto.

Nonostante questo continuiamo a parlarti,a cercarti , a sentirti vicino.Siamo sicuri che da lassu’ ci ascolti e ci ami tanto quanto facevi quando eri qui con noi.

Oggi c’e’ qualche lacrima in piu’. Quelle lacrime che tutti i giorni cerchiamo di trasformare in sorrisi,perche’ e’ proprio questo quello che avresti voluto.

Non solo , il tuo cuore e il tuo amore sono le cose piu’ belle che ci hai lasciato,sono la tua eredita’, ed e’ come se tutti i giorni imparassimo da te qualcosa di nuovo .

Continueremo a parlare di te ,a ricordarti sempre in ogni occasione e nuovo evento,a urlare al mondo che prezioso uomo ha perso.

“Se ascolto , sento i tuoi passi esistere come io esisto”.

Grazie Giampiero, fratellino mio ,ti amiamo ….

Mamma Papa’ Lino Antonella Giulia Viola

Gianfranco Valerio e Flavio.

Ringraziamo il Blubay per la serata del memorial dedicata a Giampiero.