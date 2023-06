Il giorno 27 giugno si è tenuto presso la Sala Consiliare del Comune di Nettuno, messa a disposizione dalla BCC di Nettuno, un importante convegno “L’antiriciclaggio”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili del Circondario di Velletri con il patrocinio del Comune di Nettuno.

Il convegno sulla normativa antiriciclaggio e gli adempimenti per i professionisti, ha visto la partecipazione del Prefetto Antonio Reppucci, Commissario Straordinario del Comune di Nettuno, l’intervento del Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Nettuno, Cristiano Simonitti, che ha affrontato l’attività svolta dalla Guardia di Finanza in materia di antiriciclaggio e gli interventi di esperti e professionisti del settore, in particolare di Giuseppe Colagrosso, Professore di Economia e Gestione della Banca, Facoltà di Economia, presso l’Università degli studi la Sapienza di Roma e Dirigente della Bcc di Nettuno, Maurizio Cari, Dottore Commercialista e Revisore Legale e di Marco Tulli, Dottore Commercialista e Revisore Legale. Il convegno ha fornito una preziosa testimonianza di chi si occupa dei controlli e ha analizzato la disciplina e le novità legislative in materia, con relatori provenienti dal mondo accademico e delle professioni, soffermandosi in particolare sulle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e sulle modalità di valutazione del rischio. Nel corso della tavola rotonda si è sottolineato l’importanza della collaborazione tra le Amministrazioni Finanziarie e professionisti per rendere le norme antifrode ancora più efficaci. I professionisti infatti rappresentano a tutti gli effetti uno dei tasselli del presidio di legalità in questo ambito.

La partecipazione dell’autorità ha rappresentato un importante sostegno all’evento e una dimostrazione di interesse verso le tematiche trattate ma soprattutto ha fornito un un’importante occasione per discutere i temi al centro dell’evento e creare un dialogo costruttivo con i professionisti.

L’organizzazione e il coordinamento dell’evento è stato svolto dalle Consigliere dell’Odcec di Velletri Daniela Broccoli e Roberta Paolini rappresentanti del territorio di Anzio e Nettuno che dimostra che l’Ordine è vicino agli iscritti e presente sul territorio, anche con la Formazione Professionale Continua.