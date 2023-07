Anzio. Gabbiano ferito salvato dagli infermieri della clinica Villa dei Pini

Gabbiano ferito salvato dagli infermieri della Clinica Villa dei Pini

È accaduto questa mattina al giardino del comprensorio della clinica Villa dei Pini, gli infermieri in servizio si sono accorti che un piccolo di gabbiano lanciava degli stridii, era finito al di là del muro in mezzo a ad un cespuglio di rovi e non riusciva a liberarsi. Il povero animale aveva un amo da pesca infilato alla lingua. I sanitari dopo averlo preso sono riusciti ad estrarre l’amo e a medicare la ferita, dopo di che è stato lasciato libero di riprendere il volo. Una storia lieto fine che dimostra il grande cuore degli infermieri della clinica.