Un’edizione particolarmente fortunata e sotto il segno della qualità quella appena conclusasi di Videocorto Nettuno, caratterizzata da una giuria particolarmente attenta, capitanata dallo sceneggiatore e regista Graziano Diana. Con lui hanno lavorato, tra gli altri, Pier Giorgio Bellocchio, Giannandrea Pecorelli, Fabrizia Sacchi, Valentina Carnelutti, Antonio Pisu, Tiziana Foschi. La città ha risposto come meglio non poteva, dimostrando che c’è un pubblico quasi assetato di cinema e interessato anche al linguaggio poco commerciale dei corti. E di corti italiani. Ospiti della manifestazione, Federico Cesari, Sara Ciocca e Anna Ferraioli Ravel, che hanno ricevuto dei premi che sanciscono, ancora una volta, il loro grande contributo al settore cinematografico in questi anni. Di seguito il palmares completo:

MIGLIOR FILM – VIDEOCORTO D’ORO: BRICIOLE

PREMIO DEL PUBBLICO: BRICIOLE

MIGLIOR FILM VIDEOCORTO D’ARGENTO: PIETRE SOMMERSE

MIGLIOR FILM VIDEOCORTO DI BRONZO: SEME

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: DENIS FASOLO per SEME

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA: ROMANA MAGGIORA VERGARO per RITIRATA

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: LUCA VECCHI per BRICIOLE

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA: MONICA NAPPO per IL BALLO

MIGLIOR REGIA: JORDI PENNER per PIETRE SOMMERSE

MIGLIOR SCENEGGIATURA: TORTO MARCIO

MIGLIOR SOGGETTO: LA VERITA’

MIGLIOR FOTOGRAFIA: PIETRE SOMMERSE

MIGLIORI LOCATION: SUPERJESUS

MIGLIOR COLONNA SONORA: SUBTITLES

MIGLIOR LOOK: SUPERJESUS

MIGLIOR MONTAGGIO: ME AND YOU

MIGLIOR TITOLO: PIETRE SOMMERSE

MIGLIORI TITOLI DI TESTA E CODA: SEME

MIGLIOR LOCANDINA: SUPERJESUS

MENZIONE SPECIALE: ELEONORA CORICA per MILLENNIAL

PREMIO DEGLI ARTISTI TROISI: e aequo ELOGIO e MILLENNIAL

PREMIO CINECLUB LA DOLCE VITA: SEME

PREMIO LANTERNE MAGICHE: BRICIOLE