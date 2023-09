Un successo la Giornata Internazionale della pulizia dei litorali, che si è svolta il 16 settembre organizzata dall’Area Ambiente e Sanità del Comune.

Grazie all’impegno di tutti i volontari sono stati raccolti rifiuti di varia natura, principalmente di plastica. Sono stati rinvenuti mozziconi di sigarette, bottiglie di plastica e vetro, tappi di plastica, tappi di sughero e confezioni in plastica per merendine.

“Ringraziamo tutti i partecipanti – dicono dal Comune di Nettuno – le famiglie, i bambini e le associazioni che hanno mostrato grande entusiasmo per l’evento: Legambiente Anzio – Nettuno – Circolo “Le Rondini”, Universi Diversi, UDiCon Zonale Nettuno, Naturanoi, Nethuns e gli enosigei, il Comitato Quartiere di Padiglione e il NuovoComitato di Quartiere Sandalo. Grazie anche a Corrado Iannucci, ambasciatore del Patto Europeo per il Clima 2023, per il supporto nell’organizzazione e promozione della giornata. La vostra dedizione e impegno sono stati un esempio per tutti noi. Siete stati il motore di quest’iniziativa, dimostrando che quando lavoriamo insieme possiamo compiere cose straordinarie.

Vi invitiamo a continuare a mantenere pulito il nostro litorale e a prendervi cura del nostro ambiente marino: ogni piccolo gesto fa la differenza”.