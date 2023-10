In occasione dei festeggiamenti onore di San Michele Arcangelo, patrono della città di Aprilia, il locale Comitato della Croce Rossa italiana ha installato in piazza Roma una serie di gazebo che descrivono idealmente i sette principi fondamentali comuni (Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità), adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa svoltasi a Vienna nel 1965.

Oltre alla possibilità di sottoporsi gratuitamente al test di valutazione dell’indice glicemico, un istruttore abilitato si è impegnato a trasmettere ad un buon numero di astanti le conoscenze basiche di primo soccorso sia per adulti che pediatrico, attraverso simulazioni pratiche su manichini appositamente predisposti.

Massima partecipazione anche dei “volontari in maglia rossa”, che, nonostante la giornata festiva hanno dato la loro preziosa e professionale disponibilità, un valore riconosciuto anche oltre i confini apriliani.