L’Istituto Stella Maris presenta la seconda edizione della mostra-concorso di presepi artigianali, che avrà inizio l’11 dicembre presso il salone espositivo della scuola paritaria di Anzio.

“L’obiettivo della mostra – si legge nel bando – è quello di promuovere sul territorio l’arte presepiale e la sua cultura attraverso il connubio tra tradizione e l’innovazione, ma soprattutto far riscoprire ai più giovani la bellezza del presepe e della sua costruzione.

La mostra avrà la durata di una settimana, dal giorno 11/12/23 fino al 17/12/23. In questi giorni sarà possibile visionare e votare i presepi esposti, secondo il seguente orario: dalle ore 10.00 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 sabato e domenica.

Il 17/12/23 alle ore 18.30 presso l’Istituto saranno premiati i presepi più originali.

Di seguito il regolamento:

Art. 1. La partecipazione alla mostra è gratuita e aperta a tutti i cittadini, alle Associazioni, agli Istituti Scolastici e Religiosi, alle Parrocchie;

Art.2. L’iscrizione si effettua tramite l’invio di e-mail entro e non oltre il 30/11/2023 all’indirizzo concorsi.stellamaris@gmail.com, indicando nell’oggetto ISCRIZIONE MOSTRA PRESEPI e nel testo della stessa Nome e Cognome del partecipante, specificando se è studente, artigiano o altro.

Art.3. I presepi potranno essere realizzati con qualsiasi materiale, stile e ambientazione, potranno essere realizzati in gruppo o singolarmente e non dovrannosuperare le seguenti dimensioni: larghezza 120 cm, profondità 80 cm, altezza 90 cm. Per i presepi che eccedessero tali dimensioni è necessario contattare preventivamente la segreteria.

Art. 4. L’autore dell’opera è responsabile di eventuali danni causati da un impianto elettrico inidoneo montato sulla propria opera. Pertanto, per questioni di sicurezza, si consiglia di utilizzare esclusivamente corrente a12 volt e trasformatori muniti di certificazione CE;

Art. 5. L’ubicazione di ogni opera nei locali della scuola sarà stabilita esclusivamente dagli organizzatori responsabili dell’evento sulla base degli spazi a disposizione;

Art. 6. I presepi dovranno essere consegnati a partire dalle ore 9.30 del giorno 4 dicembre 2023 fino alle ore16.30 del giorno 06 dicembre 2023.

Art. 7. Ciascun espositore troverà posizionato il proprio presepe sul tavolo assegnato e dovrà portare al seguito tutto il materiale occorrente per il suo allestimento ed eventuale collegamento alla rete elettrica, nel caso sia dotato di illuminazione o meccanismi di movimento. Qualora siano utilizzate batterie, sarà cura dello stesso sostituirle in caso di esaurimento;

Art. 8. I presepi con movimenti idrici (fontane, cascate, ecc.) sono sconsigliati a causa della rapida evaporazione dell’acqua. In ogni caso, coloro che volessero ugualmente utilizzarli, dovranno mantenerli in efficienza autonomamente.

Art. 9. I presepi saranno giudicati da una giuria di esperti composta da docenti di arte, di disegno e storia dell’arte e di religioneche valuteranno:

• Originalità e ambientazione;

• Lavorazione artigianale;

• Qualità artistica;

• Difficoltà tecnica di realizzazione.

Ciascun membro della giuria potrà assegnare un massimo di 25 punti per ogni parametro di valutazione. Il giudizio della Commissione definitivo ed inoppugnabile andrà a sommarsi al giudizio espresso dai visitatori della mostra. Questi ultimi voteranno tramite un’apposita modalità, scegliendo il presepe di loro gradimento e attribuendo un punteggio massimo di 5 punti.

Art.10 Saranno premiati con una targa di riconoscimento il primo, il secondo e il terzo classificato.

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare la segreteria scolastica al numero 3515599855 oppure di scrivere all’indirizzo concorsi.stellamaris@gmail.com.