Roma. Torna “Visionaria-Festival della Liberazione”. Dibattiti, musica e cultura dal 7 al 12 settembre

Torna il grande appuntamento di Visionaria con dibattiti, musica e cultura dentro e intorno alla sinistra civica romana.

“Tra l’irrompere di un evento epocale, anche quest’anno vogliamo puntare lo sguardo oltre le colonne d’Ercole del mondo conosciuto.

Sei giorni per poter immaginare il mondo che vogliamo, la città che desideriamo-scrivono gli organizzatori- Ragionando e confrontandoci, costruendo la visione e lo sguardo, il progetto e l’azione per una rigenerazione dell’agire politico.

Per poter scegliere ed esprimere ciò che siamo e vogliamo essere in una città che non lasci indietro nessuno, che rispetti le differenze e aumenti le opportunità delle persone che la abitano.

Questa è la sfida per liberare nuove energie e riprendere lo spazio necessario a raccontare i nuovi bisogni, le fragilità e i mondi possibili.

Vogliamo immaginare un tempo e uno spazio di confronto, dibattito e scambio gioioso, che intrecci linguaggi e registri diversi“.

VIsinaria presso la Villetta Social LAB Via degli Armatori 3, 00154 Roma

Tra gli ospiti previsti quest’anno: Grazia Francescato, Valerio Carocci, Livia Turco, Paolo Cento, Nicola Fratoianni, Amedeo Ciaccheri, Monica Cirinnà, Massimiliano Smeriglio, Nichi Vendola, Goffredo Bettini.

PROGRAMMMA

Lunedì 7

17.00 Laboratorio di serigrafia a cura di Sofia Bonelli

17.00 Laboratorio per bambini a cura di In Art we Trust e Think green

18.00 Start! Visionaria 2020

Presentazione del murales “SuperNova” di Jerico a cura di “In art we trust” e Marta Di Meglio “UP Factory”. A seguire Adriano Bono e Le Schegge Impazzite del Reggae Circus.

Introducono la festa Francesca Mollo e Claudio Marotta.

19.00 “Crisi e pandemia, Parole Visionarie”

Partecipano: Sebastiano Secci, Grazia Francescato, Angela Ronga, Michelangelo Ricci, Andrea Alzetta, Valerio Carocci, Livia Turco, Laura Greco.

Modera Andrea Catarci

Conclude Massimo Wertmuller

21.30 “Join The Resistence”

Opere d’arte, video-impressione e musica a cura di Garbatella Localz Only

Presenta Anna Coccoli

Martedì 8

17.30 “Mosaico ovvero: gli oggetti raccontano la nostra storia”

Presentazione del libro a cura di Gabriella De Angelis. Saranno presenti la curatrice del progetto e le narratrici

18.30 “Referendum: le ragioni del No”

Andrea Pranovi intervista Loredana De Petris

19:00 “Dai quartieri, idee per la Capitale 2021”

Conduce Paola Angelucci con esperienze dai 15 municipi della città:

Mauro Cioffari, Rino Fabiano, Michela Pace, Danilo Cosentino, Stefano Veglianti, Dario Nanni, Chiara Franceschini, Sonia Spila, Sonia Cardillo, Maurizio Carrozzi, Alberto Belloni, Fabio Magrini, Matteo Manenti, Carmen Iovine, Michela Ottavi.

Concludono Paolo Cento e Giulio Pelonzi.

21.30 “100 anni di Garbatella: il quartiere, la Villetta e i suoi personaggi”

Con Francesca Romana Stabile, Gianni Rivolta, Enzo Foschi, Maria Jatosti.

Porterà un saluto il Presidente del Municipio Roma VIII

Mercoledì 9

17.00 Laboratorio di serigrafia a cura di Sofia Bonelli

18.00 “Geopolitica della rete: la guerra mondiale nei nostri smartphone”

Con Paolo Palladino, Teresa Numerico, Domenico Fiormonte

19.00 “Quattro speranze per cambiare la città”.

A cura di 4Hopes4Rome

21.30 “Narrazioni toniche contro narrazioni tossiche. Chi ha paura delle parole?”

Con Maura Gancitano, Vera Gheno, Michela Cicculli, Lorenzo Gasparrini, Federico Faloppa e Giulia Anania in un dialogo musicale e poetico.

Giovedì 10

18.00 “Niente per lei”

Presentazione del libro con l’autrice Laura Mancini e Ugo Fracassa

19.00 “Scuola al bivio”

Con Carla Corciulo, Lorenzo Fioramonti, Nicola Fratoianni, Elisabetta Giustini, Francesca Vetrugno, Valeria Baglio e un intervento del Collettivo studentesco Galeano.

21.30 “Il meraviglioso urbano. Serata per Renato Nicolini.”

Con Marilù Prati, Gianluca Peciola, Andrea Colamedici, Alessandra Laterza, Daniele Vicari, Toni Jop, Simona Maggiorelli. A seguire proiezione di “Tanti futuri possibili” di Gianfranco Rosi

Venerdì 11

18.00 “La linea del colore”

Presentazione del libro con l’autrice Igiaba Scego, Marco Furfaro, Adil Mauro

19.00 “Roma, il tempo è adesso”

Daniela Preziosi intervista Amedeo Ciaccheri e Monica Cirinnà.

Introducono Alessandro Luparelli e Chiara Cacciotti

21.30 Garbatella Jazz Festival – edizione resistente

Go_Dex Quartet in concerto con Pasquale Innarella, Paolo Cintio, Leonardo De Rose e Giampiero Silvestri.

Sabato 12

17.30 “Soli Soli. Morire a Regina Coeli”

Presentazione del libro con l’autrice Rossella Scarponi e Federica Paoli.

Reading in musica tratto dal libro a cura di Luca Bocchetti e Tiziano Scrocca.

A cura di #Unavoltapertutte.

19.00 “A Sinistra, in Europa, per non dimenticare il futuro”

Con Massimiliano Smeriglio, Nichi Vendola, Goffredo Bettini, Rossella Muroni

Modera Norma Rangeri.

21.30 “Tosca il suono della voce”

Documentario e mini live con Tosca, Emanuela Giordano, Betta Piccolotti.

In collaborazione con

Tlon, 4Hopes4Rome, Roar Lab, Up Factory, Cara Garbatella, Think Green, Join the Resistance,

WeReds

Sarà presente il banchetto del “Comitato Democratici per il NO al referendum”

Villetta social lab e Visionaria 2020 Festival della liberazione vogliono tutelare la salute di tutti e tutte.

Sarà richiesto di rispettare alcune semplici regole:

• L’accesso è consentito fino ad esaurimento posti per garantire il distanziamento fisico, per questa ragione vi consigliamo vivamente di prenotare.

• Nel caso in cui dovessero rimanere posti liberi sarà comunque possibile accedere fino a esaurimento posti.

• Prima dell’ingresso ci accerteremo che abbiate temperatura inferiore a 37.5 C°.

• All’interno della Villetta vi preghiamo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento di almeno 1 metro quando non sedete al tavolo; abbiamo predisposto un servizio al tavolo così da evitare file e assembramenti.

• Prima e dopo aver mangiato, bevuto o fumato ricordate di igienizzare le mani. Troverete gel igienizzante in diversi punti.

• Vi chiediamo un po’ di collaborazione nel rispetto delle regole, per garantire una festa piacevole a tutte e tutti noi.