Regione Lazio. Per Roma-Juve e Lazio-Inter massimo 1000 spettatori

La Regione limita i tifosi all’Olimpico

La Regione Lazio ha bloccato, sul nascere, l’iniziativa del Governo che paventava la possibilità di ammettere all’Olimpico 25mila tifosi. È arrivata l’ordinanza che fissa a mille, il tetto massimo di spettatori per le partite di Roma e Lazio. “

Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha infatti firmato il documento con cui si consente, in considerazione delle disposizioni normative attualmente vigenti, la partecipazione del pubblico entro il limite di 1.000 spettatori per domenica 27 settembre, quando si giocherà Roma-Juventus, e domenica 4 ottobre quando è in programma Lazio-Inter.

“Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, si legge nella nota, la presenza di pubblico sarà consentita solo presso i settori in grado di assicurare la permanenza delle persone presso la postazione seduta pre-assegnata per l’intera durata dell’evento. – si legge nell’ordinanza – Gli organizzatori dovranno garantire il contingentamento ed il controllo degli ingressi e un’apposita segnaletica sui posti non utilizzabili”.