I vaccini covid non hanno aumentato le malattie al cuore

I vaccini anti Covid non hanno causato un aumento del rischio di eventi avversi come infarti, ictus, arresti cardiaci, miocarditi, pericarditi e trombosi venose profonde. Lo rivela uno studio scientifico pubblicato sulla rivista Vaccines, coordinato da Lamberto Manzoli Professore ordinario. Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna.

La ricerca ha seguito per diciotto mesi l’intera popolazione della provincia di Pescara, raccogliendo i dati sanitari.

Nessuna patologia è risultata più frequente tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati. Lo studio è al momento l’unico al mondo che ha seguito la popolazione per più di un anno.

Ne da notizia l’agenzia Ansa