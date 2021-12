Anzio. Il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Previsionale 2022 – 2024 ed il Piano Triennale delle Opere Pubbliche

Cominicato

“Nuove opere pubbliche, manutenzione straordinaria delle strade comunali, interventi sui plessi scolastici e nei parchi cittadini, arredo urbano e riqualificazione nei quartieri, diverse opere igienico sanitarie, miglioramento della raccolta differenziata su tutto il territorio comunale, con il potenziamento di importanti servizi alla cittadinanza e sempre con la massima attenzione ai ceti sociali più deboli della popolazione. È l’asse portante del Bilancio di Previsione 2022 – 2024, approvato questa mattina dal Consiglio Comunale, insieme al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, con il voto favorevole della maggioranza De Angelis.

“Il 2022, che apriremo con l’inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport, che si aggiunge allo Stadio del Nuoto ed al potenziamento degli impianti sportivi del territorio, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – sarà un anno di grande lavoro, con l’apertura di numerosi nuovi cantieri, da Lido dei Pini fino al centro cittadino, su tutto il territorio comunale. Ringrazio gli Uffici dell’Ente, il dottor Luigi D’Aprano, l’Assessore Eugenio Ruggiero e l’Amministrazione tutta, insieme ai Consiglieri Comunali che, con il loro voto favorevole e con il loro positivo contributo, hanno sostenuto il Bilancio di Previsione, approvato, nonostante le difficoltà legate al covid, entro la fine del 2021. Colgo l’occasione, a nome del Consiglio Comunale, per augurare buon anno alla cittadinanza ed a tutti i dipendenti dell’Ente che hanno lavorato, spesso in condizioni difficili, per predisporre tutti gli atti propedeutici al Bilancio Previsionale”.

Soddisfazione, per l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, è stata espressa dal Vicesindaco, Danilo Fontana, che ha annunciato l’esito positivo del finanziamento, pari a 500.000 euro, tramite la Città Metropolitana, per la riforestazione delle aree verdi cittadine, con il progetto pianificato in partnership con la Guardia Forestale”.