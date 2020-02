Al fine di consentire l’allaccio di una nuova condotta in Via Cavallo Morto, nel Comune di Anzio si effettuerà una interruzione idrica dalle ore 13:00 alle ore 18:00 di lunedì 10/02/2020.

Le zone interessate sono:

Via Cavallo morto

Via Antonio Vivaldi

Via Giuseppe Verdi

Via Giovanni Paisiello

Via dei Gelsi e traverse collegate

Via dei Fiordalisi e traverse collegate

Via dei Tulipani e traverse collegate

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.