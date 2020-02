Il Sindaco della Città di Nettuno Alessandro Coppola invita tutta la cittadinanza a diffidare da persone che si presentano quali incaricati dall’Amministrazione o dalla ASL per effettuare tamponi preventivi o di controllo per l’accertamento del Corona-Virus COVID-19.

In caso di sintomi sospetti invito tutti di NON RECARSI ASSOLUTAMENTE AL PRONTO SOCCORSO ma chiamare i seguenti numeri telefonici:

§ 112 Centrale Operativa Nazionale

§ Numero Verde di Emergenza Nazionale 1500