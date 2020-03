Sono pervenuti in serata dalla Asl Roma 6 al Comune di Nettuno i dati aggiornati al 20 marzo 2020 dei cittadini positivi al Coronavirus. In tutto i casi sono 29 a cui si aggiunge l’uomo deceduto oggi. Tra gli affetti al Coronavirus risulta esserci anche un ragazzo di soli 20 anni. Dall’inizio della pandemia sono state in tutto 43 le persone poste in isolamento domiciliare, mentre 14 sono le persone ricoverate di cui una in condizioni serie.