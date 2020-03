Non si registra nessun nuovo caso di positività ad Aprilia, nella giornata odierna. Lo conferma il direttore della ASL di Aprilia Belardino Rossi, contattato telefonicamente dal Sindaco Antonio Terra.

Il numero complessivo dei pazienti positivi al Coronavirus in Città rimane 32, con 247 persone in isolamento domiciliare. Dei 32 cittadini apriliani contagiati dal Covid-19, 12 sono attualmente ricoverati in strutture sanitarie e 20 osservano la quarantena presso il proprio domicilio.