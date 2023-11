Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 16 persone gravemente indiziate per reati inerenti agli stupefacenti.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina hanno arrestato in flagranza un 19enne romano, notato in strada, nel quartiere Quarticciolo, mentre inseriva in un nascondiglio ricavato in un’intercapedine, un qualcosa che si è poi scoperto essere 21 dosi di cocaina. Una volta perquisito l’uomo è stato trovato in possesso anche di 42 g di hashish.

Sempre al Quarticciolo, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste, con il supporto della pattuglia mobile di zona del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina hanno arrestato un cittadino marocchino di 32 anni, un cittadino egiziano di 26 anni e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, avendoli notati cedere droga a un terzo uomo. Quando li hanno fermati quest’ultimo ha opposto resistenza e ha colpito i Carabinieri con calci prima di essere immobilizzato in sicurezza e trovato in possesso di 4 dosi di crack appena acquistati. Il cittadino marocchino è stato trovato in possesso di ulteriori 23 dosi tra cocaina e crack. I Carabinieri hanno documentato come il cittadino egiziano concorresse all’attività di spaccio quale vedetta.

A San Basilio, in via Luigi Gigliotti, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un uomo di 58 anni mentre cedeva una dose di cocaina da 1g ad un ragazzo italiano, identificato e segnalato alla Prefettura quale assuntore. Con se l’arrestato aveva ancora un altro grammo di cocaina che i Carabinieri hanno sequestrato.

I Carabinieri della Stazione di Roma Appio hanno arrestato in flagranza una donna filippina di 27 anni che, controllata di iniziativa su strada, è stata trovata in possesso di 25 dosi di cocaina e la somma contante di 635 Euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. Nella sua abitazione sono state rinvenuti ulteriori 6 g di hashish e 3 g di marijuana.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato, in via Giorgio Morandi, in concorso tra loro per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente 3 uomini, un cittadino marocchino di 26 anni, un cittadino romeno di 35 anni e un cittadino sudanese di 45 anni, tutti in Italia senza fissa dimora e con precedenti. In particolare i Carabinieri hanno sorpreso il primo cedere a due ragazzi successivamente segnalati alla Prefettura di Roma quali assuntori, una dose di sostanza stupefacente del tipo “crack”. Nel frangente, gli altri due offrivano copertura fungendo da “vedetta”. Il cittadino marocchino è stato inoltre trovato in possesso di ulteriori 30 dosi della medesima sostanza.

Nel quartiere Talenti, in via Monte Rocchetta, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno arrestato un uomo di 31 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, mentre si trovava a bordo di un’autovettura a noleggio fiat 500, è stato controllato e trovato in possesso di un contenitore in metallo con 6 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

In via dei galeoni, i Carabinieri della stazione di Casal Palocco hanno arrestato un cittadino egiziano di 22 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 9 dosi di hashish.

In via Grammichele, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due ragazzi di 17 anni mentre si scambiavano dello stupefacente. Una volta bloccati sono stati trovati in possesso di 52 dosi di “cocaina”, denaro contante, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Eur hanno arrestato in via della Pisana un cittadino marocchino di 35 anni per evasione perché, in regime di detenzione domiciliare è stato trovato fuori dalla propria abitazione, a bordo di un’auto condotta da un uomo italiano che a sua volta è stato denunciato perché trovato in possesso di diverse dosi di hashish e shaboo.

Nel quartiere San Lorenzo, piazza Parco dei Caduti del 19 luglio 1943, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino del Gambia di 33 anni. L’uomo è stato trovato a piedi nella citata piazza in possesso varie dosi di hashish e cocaina.

In viale America, all’Eur, i Carabinieri della Stazione di Roma E.U.R. hanno arrestato un cittadino spagnolo di 19 anni, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente sostanza stupefacente del tipo “hashish” e di un coltello a serramanico della lunghezza totale di 13 cm.

In via delle Isole Curzolane, i Carabinieri della Stazione di Roma Città Giardino hanno arrestato un uomo di 52 anni, notato a bordo di un’autovettura e trovato in possesso di 10 involucri contenenti cocaina e 6 contenenti crack.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.