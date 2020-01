Festa, giochi ed allegria per i bambini che erano presenti nello studio pediatrico della Dottoressa Serenella Castronuovo, lo scorso venerdì 3 Gennaio. La vecchina carica di doni ha anticipato nello studio della dottoressa il suo tradizionale passaggio, regalando momenti di felicità a grandi e piccini. “Non è la prima volta che la Befana viene a trovarci- dice la dottoressa Serenella Castronuovo, che spiega- è già successo qualche anno fa, ora è tornata e mi ha fatto molto piacere che la sua venuta sia stata una vera festa multietnica per i miei piccoli pazienti, spero che torni ancora il prossimo anno”. La Tradizione della festa, come è noto, è legata al Vangelo di Matteo, è lui a narrare l’episodio della visita dei Magi a Gesù Bambino che giungono da Oriente a Gerusalemme, seguendo la stella cometa per portare i doni al re dei re Gesù bambino. Oltre la tradizione cristiana, vale per tutti i bambini del mondo l’idea di una festa colorata all’insegna dell’emozione e del gioco .