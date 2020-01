Si è concluso con gli eventi legati alla festività dell’Epifania il programma “Il Natale di Nettuno” organizzato dall’Amministrazione Comunale. Piazze piene, spettacoli e tante attività per bambini nella giornata. In Piazza Battisti i più piccoli hanno potuto giocare nel parco gonfiabile allestito per l’occasione e ricevere dolci e caramelle offerti dalle simpatiche Befane che hanno invaso il centro insieme agli spazzacamini. Nel Borgo medievale, in Piazza Marconi, protagonista è stata la musica con gli spettacoli di danza messi in scena dalla Cst Danza a cui si sono aggiunte le Befane Trampoliere che hanno conquistato grandi e piccoli.

“Abbiamo visto piazze vive, con i nettunesi che sono tornati a vivere a pieno la città – dichiara l’Assessore al Turismo e allo spettacolo Alessandro Mauro – un risultato che è stato possibile grazie al lavoro di tutti, alla sinergia e al coinvolgimento delle realtà locali. Voglio ringraziare le scuole di danza del territorio che hanno partecipato spettacoli bellissimi agli eventi del 6 gennaio, ma anche Matteo Marocchini e Alessio Archetto che hanno offerto i dolci e le caramelle ai bambini; Corrado Forcina che ha curato l’impianto acustico, la All Event per il parco gonfiabile e le Befane che sono state protagoniste in centro e la NPM per il servizio di sicurezza”.

Protagonista in queste feste anche il sociale con il grande successo della “Befana Solidale”, le iniziative andate in scena presso l’Oratorio della Parrocchia di Santa Barbara realizzate dal centro sociale “Franco Romani con il “Raduno sotto l’albero” e la consegna di doni e dolci da parte della befana e dall’associazione Nicla in collaborazione con l’associazione Andos che ha organizzato “La sfilata e il gran ballo delle principesse”. Hanno allietato l’evento e coinvolto i presenti anche i clown della Croce Rossa Biscotto e Ciaramella e i ragazzi del Centro Primavera. Eventi a cui hanno assistito tra il pubblico il Sindaco Alessandro Coppola, l’assessore ai Servizi Sociali Maddalena Noce, l’Assessore alla Cultura Camilla Ludovisi e i consiglieri comunale Tiziana Ginnetti, Mario Esposito e Luca Ranucci. “Una Befana speciale ed emozionante – le parole dell’Assessore Ai Servizi Sociali Maddalena Noce – ringrazio di cuore tutti i partecipanti e chi ha reso possibile questo evento dedicate alle fasce più deboli del nostro territorio che non saranno mai lasciate sole da questa amministrazione. Un ringraziamento speciale lo voglio rivolgere ad Annarita, Massimo e Mauro per l’impagabile collaborazione”.

Nel giorno dell’Epifania protagonisti anche i Quartieri. A Tre Cancelli grande successo per il tradizionale appuntamento con “La befana di Tre Cancelli” giunta alla sua XV edizione, mentre a San Giacomo le Befana è arrivata presso la Parrocchia di via della Chiusa grazie all’evento solidale organizzato dall’Associazione Nati2Volte.