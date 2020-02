Avvio spumeggiante della seconda rassegna teatrale – anno 2020 al Teatro Studio 8 di Nettuno, con Luciana Frazzetto e il suo formidabile cast composto da Stefano Scaramuzzino e Francesca Milani, che sabato 8 febbraio, nello spettacolo in programma .. “Una donna per amico”, replicato il giorno dopo ha fatto registrare il tutto esaurito. Una commedia all’insegna del vissuto quotidiano, di donne alla ricerca della propria dimensione umana e affettiva. Applausi a scena aperta alla superba interpretazione della protagonista, con il pubblico che con vivacità e attenzione ha creato una atmosfera speciale intorno a questo esordio scenico che proietta il Teatro Studio 8 nel tessuto cittadino quale uno dei punti di riferimento di Nettuno.

Giampiero Bonomo, Francesco Ruggirello e tutti i Liberi Teatranti salutano il successo delle iniziative proposte e rafforzano la motivazione che li spinge a percorrere strade innovative e obiettivi sempre più ambiziosi. Con questi intenti, nelle prossime esibizioni a cominciare dal 15 febbraio, vedremo impegnato il duo dei … Poi ve lo dico, con lo spettacolo “i-Ansia”, un viaggio comico tra reale e virtuale nell’inesplorato mondo dell’ansia. Una esibizione a tratti irriverente e dissacrante, cambi di personaggi e colpi di scena, senza far mancare i riferimenti a argomenti di vita quotidiana, amore, lavoro e amicizia che si fondono creando ansietà…. Altro spettacolo, dal titolo “Donnacce”, il 21 febbraio con la partecipazione della vincitrice del primo premio città di Nettuno e Anzio come migliore attrice protagonista – Alessandra Ferro con “L’altro figlio”. La commedia in programma, di Gianni Clementi, racconta la storia di due ex prostitute ormai di mezza età che convivono in un appartamento in un palazzo della periferia romana. Mentre preparano le valige per un viaggio in aereo alla volta di Sharm el Sheik, ecco limprevisto: un uomo seminudo, mascherato e con indosso una tutina sadomaso precipita sul loro balconcino e da quel momento i loro progetti cambiano.

Altro pezzo forte della rassegna professionisti, il 29 febbraio alle ore 21,30 lo spettacolo di Gennaro Calabrese “, noto cabarettista di Made in Sud, la fortunata ed esilarante serie comica della RAI. Il titolo “un calabrese a Roma” per la regia di Antonello Costa, chiarisce cosa racconterà il regista, con aneddoti e vita quotidiana di un “reggino” – Gennaro che non si risparmia sul palco coinvolgendo il pubblico rendendolo protagonista di racconti surreali. Uno spettacolo imperdibile, di uno dei migliori monologhisti comici in circolazione! Quindi, tutti al Teatro Studio 8, per divertire e contribuire a rendere migliore la qualità della vita a persone meno fortunate che con i proventi degli spettacoli potranno godere della struttura del Teatro e corsi gratuiti.

Per le rassegne e per i Corsi teatrali la Prenotazione è obbligatoria al n.351 8599212 oppure recandosi di persona presso il “TEATRO STUDIO 8” via Nettuno Velletri, n°8

