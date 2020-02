Dopo il buon riscontro ottenuto a novembre scorso presso l’Associazione di Resistenza Culturale Baraonda, l’Associazione Culturale Arcadialogo porta di nuovo in scena “Ciao Alda”, un testo di Giorgia Amantini liberamente ispirato alla figura della poetessa Alda Merini. E lo fa nella cornice suggestiva di una giovane realtà artistica del territorio, il Levante Caffè Letterario in Via Santa Maria, 24 a Nettuno, sabato 7 Marzo alle ore 17.00.

L’idea è nata casualmente dalla voglia di onorare il mese di nascita di Alda Merini – spiega Giorgia Amantini, ideatrice e attrice dello spettacolo – e avendo trovato la stessa volontà da parte del gestore di Levante, è stato semplicissimo voler approntare di nuovo i sentimenti, la poesia e la passione di Alda. Nel Novembre 2019, da Baraonda, avevamo unito questa sua passionalità con la malinconia dolce e struggente di Luigi Tenco, mentre ora doniamo esclusivamente ad Alda il rilievo che merita nella sua primavera.

La collaborazione con Levante ci ronzava già in testa da un po’ – continua Laura Riggi, presidente e attrice in scena – perché riteniamo che sia un luogo adatto per movimentare culturalmente il nostro territorio. Come già con Baraonda, con la quale collaboriamo ormai da molti anni, anche qui speriamo di stabilire un connubio di intenti volti esclusivamente alla valorizzazione culturale delle associazioni e del territorio medesimo. Un piccolo inizio, che magari riuscirà a sensibilizzare culturalmente le persone al fine di divulgare idee, testi e parole dei grandi autori della letteratura italiana e internazionale.

Vi aspettiamo, quindi, da Levante Caffè Letterario in Via Santa Maria, 24 a Nettuno (RM) sabato 7 Marzo 2020 alle ore 17.00. L’ingresso sarà gratuito, ma sarà obbligatoria la consumazione. Un modo speciale per celebrare, in anticipo, quindi, la festa della donna con le parole di una grande donna qual’era, è e sarà per sempre Alda Merini. Non mancate.

Info e prenotazioni:

arcadialogo@gmail.com