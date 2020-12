Si è rinnovata anche in questo anno difficile la tradizione natalizia, puramente francescana, dell’inaugurazione del presepio artistico, allestito all’interno della chiesa madre della città. Dopo la messa di Natale, celebrata dell’Arciprete P. Francesco Trani, la vigilia di Natale, è stato “aperto” e benedetto il presepe artistico, realizzato dai maestri presepisti del Comitato festeggiamenti Anzio. Una collaborazione, quella tra il Comitato ed i Frati, che si rinnova anno dopo anno e che continua a conseguire consensi e attestati di stima e di apprezzamento da più parti. Tanti addetti ai lavori e appassionati del presepio si sono complimentati, nel corso degli anni, per l’attenzione ai particolari, alle prospettive, agli arredi ed alle architetture realizzate nei quadri presepiali, che il Comitato festeggiamenti Anzio realizza ogni anno. Il presepe si può visitare negli orari di apertura della Chiesa madre dei ss Pio e Antonio, nel rispetto delle regole e delle disposizioni anti-covid. Il presepio é sempre un messaggio di bellezza di serenità e soprattutto di speranza, in questo periodo complicato ne abbiamo davvero bisogno! Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che si è complimentato per “il messaggio di speranza, che proviene da un gruppo di cittadini, sempre presenti quando si tratta di aiutare il prossimo e di collaborare agli eventi del territorio”.