Nuovi reperti della II° seconda guerra mondiale ritrovati dal Gruppo Ricerche Storiche Nettunia

Oggi si completa il nostro progetto di scavo ad #anzio con un ultimo gioiello, elmetto MKII con accenni di colorazione Khaki opaco in uso alle forze armate UK 🇬🇧 e prodotto dal 1939-41. Si conclude uno scavo che ci ha visti impegnati in due uscite ma ci ha ripagato ampiamente. Nei prossimi giorni effettueremo il restauro di tutto il materiale recuperato. Vi segnaliamo questo post perché pensiamo sia una notizia di spessore che ci fa tornare in mente le operazioni militari svoltesi 76 anni fa e che vide il nostro territorio protagonista silenzioso negli eventi delll’Operazione Shingle

Gruppo Ricerche Storiche Nettunia