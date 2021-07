Il Generale di Corpo d’Armata, Comandante interregionale dei Carabinieri, Carmelo Burgio, intervistato dal Direttore dell’Adnkronos, Gian Marco Chiocci, giovedì 22 luglio, dalle ore 18.30, al Parco Archeologico della Villa Nerone, sarà protagonista dell’edizione speciale della rassegna OCCIDENTE, ideata dal professor Angelo Favaro, coordinata dall’Assessore alla Cultura ed alla Scuola, Laura Nolfi e dal Consigliere Comunale, Federica De Angelis.

Nel corso dell’intervista il Generale Carmelo Burgio, anziate dalla nascita, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Medaglia di bronzo al valore dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri, presenterà la sua pubblicazione “G.I.S. La vera storia del Gruppo d’Intervento Speciale. La nascita, le missioni, le testimonianze dei protagonisti”.​ All’importante incontro interverrà il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis.

Al termine della conversazione il consueto aperitivo al tramonto, servito dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Apicio Colonna Gatti.​ Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria, tramite posta elettronica pol.culturali@comune.anzio.roma.it

Biografia Generale Carmelo Burgio

Vive l’infanzia ad Anzio (Roma) e​ Alessandria della Rocca, in Sicilia.​ Dopo aver frequentato dal 1972 al 1976 la​ Nunziatella​ di Napoli, dal 1976 al 1978 ha frequentato l’Accademia Militare di Modena, e quindi la Scuola Allievi Ufficiali Carabinieri.

Il primo incarico è presso il 1° Btg. CC par. Tuscania in Livorno, dal 1980 al 1982 partecipando alla missione LIBANO2 a Beirut.. È poi Comandante di Sezione del GIS e, quindi, Vicecomandante del​ Gruppo di Intervento Speciale​ (GIS), è stato quindi Comandante nel 1997 prima del Battaglione Paracadutisti (impiegato nell’operazione Alba​ in Albania, e nella missione IFOR e SFOR in Bosnia) e poi del​ 1º Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”.

Nel 2003 è Comandante del Reggimento​ Multinational Specialized Unit​ in​ Iraq, subito dopo l’attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003.

È stato Comandante Provinciale Carabinieri a​ Trapani​ e a​ Caserta, . È stato anche Capo del I e poi del III Reparto alla​ Direzione Investigativa Antimafia.

Promosso​ Generale di Divisione​ nel 2017, dal 23 luglio 2019 ha ricoperto l’incarico di Comandante delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri, Comando di Vertice dell’Organizzazione Addestrativa dell’Arma dei Carabinieri.

Generale di Corpo d’Armata, dal 17 gennaio 2020 è alla guida del​ Comando interregionale Carabinieri​ “Culqualber”, con sede a​ Messina.

Il 13 gennaio 2021 si insedia come nuovo Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” di Roma. (fonte Wikipedia).

