I Liberi Teatranti & Teatranti a.p.s., nella loro struttura portante, il Teatro Studio 8 – luogo ove materializzano le loro idee che diventano forme, parole e anima per inseguire la propria passione, offrono tutta la loro energia per trascorrere serate appassionate in questa calda estate nettunese. Un ambiente sicuro dove la domanda di ricchezza interiore che solo il teatro può donare al pubblico si sposa con l’offerta proposta dai Liberi Teatranti, per incontrarsi fino ad accordarsi magistralmente con suoni, parole e armonia. Per tutto il mese di agosto e poi fino al 5 settembre, al Teatro Studio 8, quest’ultimo come sempre in una veste inedita con il suo suggestivo ed elegante allestimento all’aperto, numerosi spettacoli dal vivo continueranno ad allietare le serate nettunesi con eventi vari, tutti rinvenibili sulle locandine esposte e distribuite in vari punti della città, oltre ai chioschetti predisposti dal Comune di Nettuno. Grande è l’attesa per dare corpo e anima al ricco carnet di agosto e settembre, nel segno della continuità con il mese di luglio per i quali Giampiero Bonomo, Francesco Ruggirello e tutti gli appartenenti alla associazione, con la loro consueta accoglienza introducono valore aggiunto alla proposta culturale estiva della città di Nettuno, certi di riuscire a ripetere il clamoroso successo dello scorso anno. La programmazione messa a punto anche per agosto e settembre, offrirà quindi spettacoli imperdibili, in grado di soddisfare la voglia del pubblico di ricominciare ad emozionarsi davanti ad un palcoscenico, oltre a valorizzare il mondo degli artisti, tanto caro a chi ama l’arte.

Dopo il folgorante avvio con la serata inaugurale del 16 luglio, cui hanno fatto seguito altri eventi nel mese di luglio, strettamente dal vivo, la rassegna quindi continua:

⦁ Il 4 agosto – ore 21.00. Concerto “Le quattro stagioni” della Associazione gemellaggi – Nettuno.

E’ un’associazione senza scopo di lucro inscritta al registro del Terzo Settore della regione Lazio alla categoria Associazioni di Promozione Sociale che vuole portare il proprio contributo alle relazioni che Nettuno ha con le città ad esso gemellate o con cui intrattiene rapporti di fratellanza e amicizia. Tutto questo per una sempre maggiore e comune conoscenza ed una più sentita integrazione europea.

⦁ Il 5 agosto – ore 21.00. “A proposito di Fellini” – Associazione danza Fuoricentro di Simona Crivelloni.

Danza e splendide coreografie accompagneranno gli spettatori in un viaggio spettacolare. Da non perdere!

⦁ Il 6 agosto – ore 21.00. Show “Comicità napoletana” con Walter Lippa (Gomorra) e Gaetano De Martino.

Risate e puro divertimento per tutti in un crescendo di gag e dialoghi esilaranti.

⦁ Il 7 agosto – ore 21.00. “Incontri ravvicinati con il quarto stato”, commedia brillante, scritta e diretta da Alessio Pinto e portata in scena dalla “Compagnia le Partenze Intelligenti”.

E’ una farsa, che cerca di distillare sul palcoscenico quello che rimane a tutt’oggi del “Il Capitale”, uno dei testi più controversi e allo stesso tempo più attuali della storia del pensiero occidentale. I personaggi coinvolti sono rappresentanti del nostro Paese, ognuno con le proprie paure e incertezze, che il nostro irriverente Karl di quartiere cercherà in maniera bizzarra di risolvere. Protagonisti principali saranno un operaio in cassa integrazione, un capitalista arricchito, arrivista e pronto a denuclearizzare la fabbrica in Albania e soprattutto il simpatico busto di Karl Marx che si ritrova a prendere vita in un parco pubblico pronto a confrontarsi e a cercare di capirci qualcosa della società moderna. Colonna sonora dello spettacolo saranno le canzoni del grande Giorgio Gaber, che con le sue parole, una denuncia spietata, un epitaffio: “Un’idea finché resta un idea è soltanto un’astrazione”, risveglierà in noi quei pensieri e quelle domande che forse da tempo abbiamo smesso di porci e che faranno sembrare i concetti marxisti un po’ meno contorti di quanto siamo indotti a credere.

⦁ Il 8 agosto – ore 21.00. Show “Le risate di Alvaro Vitali” di Alvaro Vitali.

È noto come attore soprattutto per aver interpretato in diverse pellicole cinematografiche il ruolo di Pierino e per aver preso parte a numerosi film di genere commedia sexy all’italiana. Farà divertire!

⦁ Il 13 agosto – ore 21.00. “La notte del califfo” con il Maestro Alberto Laurenti e la sua Band. Bellissima riedizione di canzoni del grande Califano nei suoi 50 anni di successi. Il suo ricordo e le sue parole saranno sempre stampate nel cuore di chi lo ha amato.

⦁ Il 14 agosto – ore 21.00. Commedia La Danse du Pied “Apriti alla gioia” – con Monsieur David e Federica Gumina.

In uno spazio nero, incontaminato, Monsieur David (www.monsieurdavid.eu), con estrema semplicità, mostrerà la potenzialità del corpo che, silenziosamente, diventa un mezzo per rappresentare una storia fatta di usi, costumi, fantasia antica e moderna, dove tutti possono rispecchiarsi. Insieme alle sue valigie, che diventano abitazioni delle storie che rappresenta con gambe e piedi, cerca di mostrare una strada semplice che porta alla realizzazione dell’individuo, attraverso la fantasia. La partecipazione straordinaria di Federica Gumina, danzatrice attrice aggiungerà allo spettacolo un magnetismo elevato, combinato da una performance di tango argentino mista a teatro danza. Per Monsieur David l’azione diventa determinante per ogni realizzazione di ogni visione, e l’uso dei piedi non si limita alla sola funzione strutturale, ma risulta avere un valore assoluto che determina l’azione stessa. Uno spettacolo sognante in cui grandi e piccini possano trovare un punto di incontro … alla pari, senza ruoli, per trasformare il teatro in un oceano dove tutti sono parte di una stessa fonte.

⦁ Il 15 agosto – ore 21.00. Nino Taranto e Paciullo Presentano “Il Figliol Prodigo Reloaded”.

Lo-Paciù arriva dal Giappone, dove faceva l’attore comico. Ad aspettarlo, il padre Nino, romano verace, semplice, diretto, che non vede il figlio da 15 anni, “prodotto” inconsapevole di una scappatella di quasi 30 anni prima. Si sono frequentati poco e molto saltuariamente e i pochi ricordi che Nino conserva sono di un ragazzo di 18 anni pieno di entusiasmo, rumoroso, divertentissimo, che all’improvviso, per amore di una ragazza, parte per il Giappone portando con sé il sogno di fare l’attore comico. Ma il Giappone non ha solo un fuso orario completamente diverso dal nostro, ha anche una lingua, una tradizione, un umorismo e uno stile di vita totalmente diversi da quelli italiani. E così, due estranei si ritrovano a chiamarsi “padre” e “figlio”, in un rapporto che diventa una sorta di teatrino grottesco. A colpi di contrasti portati all’eccesso, sul palcoscenico si consuma un rapporto che da secoli è sotto i riflettori: quello di un padre che deve imparare ad accettare le diversità di un figlio e di un figlio che non sempre segue la strada che gli è stata indicata. Tra due profili opposti ‒ il padre istrionico e divertentissimo e il figlio rigido, misurato, quasi inespressivo, paralizzato in pause e silenzi eterni ‒ si crea un nuovo strepitoso equilibrio che fa emergere l’importanza delle radici, del senso di appartenenza ad un luogo e ad una famiglia, il tutto confermato da una risata che alla fine unisce anche chi guarda il mondo con occhi diversi.

⦁ Il 20 agosto – ore 21.00 – Ariele Vincenti in “La tovaglia di Trilussa”.

La Tovaglia di Trilussa è interpretato con poetica e sincera passione da Ariele Vincenti, nei panni di Remo, un immaginario custode dello Zoo di Roma, diventato amico del poeta durante le lunghe passeggiate in sua compagnia tra le gabbie degli animali. Una sera Trilussa, ormai settantenne decide di invitarlo per la prima volta a cena in Osteria, dove tra bicchieri di vino e atmosfere “di una volta” in un giorno tanto particolare quanto malinconico, si racconta l’avventurosa vita e la straordinaria Poetica di Trilussa; dagli inizi nei Caffè Concerto, alle lunghe tournée in giro per l’Italia, in Europa e in Sud America. La sua disincantata ironia, i suoi amori incostanti, la passione per le Osterie, il suo vivere sopra le righe, il suo sperperare i guadagni, la sua innata libertà, il suo rapporto col potere, fanno di Trilussa un poeta, con un vissuto unico, che gli permetterà di diventare universale, nonostante scriva in dialetto. Nello spettacolo, la cronologia della cena va di pari passo con il racconto della sua poetica, frutto di un’accurata ricerca. Dalle poesie più famose, alle macchiette, dai sonetti alle favole, restituendo, con questo racconto teatrale, a noi, ed all’amico Trilussa, il giusto ricordo umano, il doveroso onore artistico, la giocosa e scanzonata maschera del poeta che è stato.

⦁ Il 21 agosto – ore 21.00. Ho adottato mio fratello”: con i “Pezzi di Nerd.

A chiunque abbia un fratello o una sorella sarà sicuramente capitato di litigarci, farsi dei dispetti o scaricargli addosso le proprie colpe di fronte ai genitori. Tali, infatti, sono le dinamiche comuni e quotidiane che scaturiscono quando si è costretti a vivere e a misurarsi con un’altra persona. Le pagine della letteratura, ad esempio, sono piene di fratelli litigiosi, di quelli minori che adorano senza essere corrisposti quelli più grandi o di quelli che si danno fastidio a vicenda solo perché fratelli. Un fratello o una sorella visti dunque a metà tra il miglior nemico e il peggiore amico. Tuttavia crescendo il rapporto cambia, con l’età si accettano di più i difetti dell’altro e ci si avvicina, perché in fondo le esperienze di vita iniziano a essere le stesse. Lo spettacolo “Ho adottato mio fratello”, scritto e interpretato da Mirko Cannella, Nicolò Innocenzi, Michele Iovane e Jey Libertino, quattro ragazzi diplomati all’Accademia del Teatro Golden di Roma, si confronta proprio su questa polarità tra fratelli, sospesa tra attimi di rivalità e complicità. Bruno e Francesco, dopo la scomparsa dei loro genitori, sono costretti a vivere insieme sebbene i loro caratteri non potevano essere più agli antipodi. Se Bruno, infatti, è un perdigiorno e scansafatiche, Francesco è invece un maniacale dell’ordine e delle pulizie, tutto dedito al lavoro. Un bel giorno Bruno, per risanare le proprie finanze dal momento che ha il vizio delle calcio scommesse, decide di affittare la vecchia stanza dei genitori, da tempo in disuso. Entreranno così in scena Fausto e Nicola, un siciliano e un pugliese venuti nella capitale per studiare. Ma proprio perché Francesco è all’insaputa di tutto, si formeranno tra i padroni di casa e gli ospiti-intrusi delle situazioni comiche che obbligheranno alla fine i due fratelli a confrontarsi tra loro. La commedia, che sarà in scena al Teatro Golden di Roma fino al 21 febbraio, si muove bene nonostante la trama sia un po’ troppo condizionata dai cliché del “terrone” fuorisede. Comunque l’intento di divertire gli spettatori è pienamente riuscito. E buona parte del merito va ai suoi stessi interpreti, a questi quattro ragazzi che sanno far ridere senza strafare, riuscendo a essere perfettamente credibili. Buona la prima, dunque, per i “Pezzi di nerd”, dei quali attendiamo con curiosità il prossimo lavoro. Ma soprattutto ottimo il progetto dei “Giovani Talenti in Scena” del Teatro Golden, organizzato dal direttore artistico Andrea Maia, mirante a dare spazio e visibilità a giovani artisti a tutto tondo capaci non solo di interpretare una storia ma anche e soprattutto di idearla.

⦁ Il 22 agosto – ore 21.00. Emiliano Morana in “That’s Live”.

Una serata all’insegna della risata e del divertimento. Esilaranti monologhi, battute e riflessioni su quello che tutt’ora stiamo vivendo, saranno gli ingredienti di uno show che permetterà al pubblico di ridere e divertirsi finalmente dal vivo!!

⦁ Il 28 agosto – ore 21.00. “Da Roma a Napoli passando per Nettuno”.

Altra serata all’insegna della buona musica con il Maestro Alberto Laurenti e la sua Band.

⦁ Il 29 agosto – ore 21.00 – Replica della commedia “Incontri ravvicinati con il quarto stato”, commedia brillante, scritta e diretta da Alessio Pinto e portata in scena dalla “Compagnia le Partenze Intelligenti”.

⦁ Il 4 settembre – ore 21.00. Talent show “Dance for children”.

Organizzato dalla associazione Oltremente di Maria Teresa Barone in collaborazione con Liberi Teatranti & Teatranti a.p.s. E l’Ass. Danza Fuoricentro di Simona Crivellone.

⦁ Il 5 settembre – ore 21.00. “Event night”: una serata organizzata dai Liberi Teatranti & Teatranti a.p.s., dove gli associati sfoggeranno il meglio del loro ricco repertorio, per salutare il pubblico con il solito affetto in segno di indissolubile patto d’amore per l’arte e per la generosa divulgazione della cultura nel territorio nettunese.

Il 6 settembre – ore 21.00 – Serata Romanesca: con stornelli, balli e assaggi della cucina tipica romana

I “Liberi Teatranti & Teatranti” a.p.s. vi aspettano numerosi al Teatro Studio 8.

In linea con le prescrizioni dei più recenti provvedimenti in tema di riduzione del rischio associato al Covid 19, saranno adottate le pertinenti misure. Si raccomanda l’utilizzo dei dispositivi di protezione e di essere muniti di green pass ovvero documenti equivalenti al fine di agevolare l’ingresso.

*La Prenotazione è obbligatoria e gratuita* a mezzo Whatsapp o telefonica indicando il numero dei partecipanti. L’accesso al teatro preferibilmente dovrà avvenire almeno 30 minuti prima dello spettacolo per rendere più agevoli le operazioni di ingresso. La struttura organizzativa comprende altresì impianti sanitari di ultima generazione, parcheggio e punto di ristoro. L’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21.00.

Area Food & Drinks: Antica Norcineria Fraschetta dei 5 sensi di Nettuno.