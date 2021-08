Solo sorrisi. È questo il claim del Nettuno Wine Festival 2021, la kermesse enogastronomica che il prossimo 5 settembre vedrà la bella cittadina del litorale laziale trasformarsi in un vero e proprio salone del gusto a cielo aperto, volto a far conoscere il vitigno autoctono per eccezione, il Cacchione, in abbinamento alle prelibatezze locali

Promosso per il quarto anno consecutivo dalla Pro Loco Forte Sangallo con la partecipazione delle maggiori associazioni locali, il sostegno del Comune di Nettuno e della Regione Lazio e la media partner di Radio Dimensione Suono Roma, il Nettuno Wine Festival sarà un’occasione unica per vivere nel pieno rispetto delle normative di contrasto al Coronavirus, uno degli appuntamenti più glamour dedicati al vino e alla valorizzazione della ricchezza gastronomica del territorio nettunese. Protagonisti: la Cantina Bacco, l’Azienda agricola Divina Provvidenza, i Vigneti Fontana, l’ “I.I.S. Apicio Colonna Gatti” di Anzio e altri 30 tra ristoranti e gelaterie che lungo un percorso di quattro chilometri tra le vie più caratteristiche della città e il borgo medievale, animeranno i diversi punti di degustazione con proposte gourmet studiate ad hoc per far emergere il sapore di una terra che tra innovazione e tradizione , si ritroverà qui in tutto il suo vigore.

Ad essere decantato ancora una volta il Cacchione, un vigneto storico che porta naturalmente in sé la ricchezza del territorio e che con questo si identifica e ben lo racconta con una straordinaria presenza evocativa ed emozionale. Sentori e profumi che si sveleranno anche durante la grande caccia al tesoro organizzata dai “Nethuns E Gli Enosigei” che il 4 settembre anticiperà l’evento mettendo in palio kit di degustazione, un’opera pittorica di Salvatore Vitiello e bottiglie del prezioso nettare. Gli storici costumi nettunesi della “Stella del Mare” ci riporteranno agli antichi fasti mentre il gruppo “Primi Passi di Danza” ballerà danze della tradizione contadina nettunese.

Per non dimenticare la storia locale, è in programma una straordinaria mostra fotografica a cura dell’associazione “Nettuno Olim Antium”.

E ancora tanta musica lungo il percorso degustativo e altre sorprese che attendono di essere svelate.

Il Kit di degustazione viene venduto a € 20 e comprende: bicchiere serigrafato con sacca, passaporto di degustazione e n.7 ticket per gli staordinari finger food proposti dai ristoranti sul percorso.

Il Kit si può acquistare al PIT su Via G.Matteotti, lungomare (di fronte al Municipio), o cliccando su questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-nettuno-wine-festival-2021-166060650877