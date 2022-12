Insieme in cucina per la ricetta della nonna. E’ prevista per il 14 dicembre l’iniziativa dedicata al vicesindaco di Anzio Danilo Fontana, da poco scomparso, ideata dall’associazione Oltremente di Maria Teresa Barone. Si chiama “La Ricetta della Nonna” e si tratta di una gara culinaria tra nonne di Anzio e Nettuno. L’appuntamento è alle ore 19 presso l’IIS Apicio Colonna Gatti di via Nerone 1. “Ci saranno nonne e nonni del nostro territorio – spiega la presidente Barone – e vogliamo coinvolgere quelli del centro anziani Franco Romani di Nettuno. La giuria sarà composta da cinque ragazzi della scuola. La gara consisterà nella preparazione di due porzioni della ricetta che hanno scelto i partecipanti, una destinata ai cinque giudici e l’altra per la fotografia. Alla fine della manifestazione un pensiero per tutti i partecipanti”.