Anzio. 15 dicembre “Questə sono io” evento spettacolo all’Apicio Colonna Gatti

“Questə sono io”
Eᴠᴇɴᴛᴏ sᴘᴇᴛᴛᴀᴄᴏʟᴏ sᴜʟ ᴛᴇᴍᴀ ᴅᴇʟʟ’ɪᴅᴇɴᴛɪᴛᴀ̀.
Fᴏʀᴍᴇ ᴅ’Aʀᴛᴇ
Aᴢɪᴏɴɪ ᴀʀᴛɪsᴛɪᴄʜᴇ
Pᴇʀ ᴘʀᴇsᴇɴᴛᴀʀᴇ ʟᴀ Sᴇᴄᴏɴᴅᴀ ᴇᴅɪᴢɪᴏɴᴇ ᴅᴇʟ ᴘʀᴏɢᴇᴛᴛᴏ “Oɢɴɪ ɢɪᴏʀɴᴏ. Cᴏɴᴛʀᴏ ʟᴀ ᴠɪᴏʟᴇɴᴢᴀ sᴜʟʟᴇ ᴅᴏɴɴᴇ.”
15 ᴅɪᴄᴇᴍʙʀᴇ 2022
Oʀᴇ 19:00
Pʀᴇssᴏ ʟ’Aᴜᴅɪᴛᴏʀɪᴜᴍ ᴅᴇʟʟ’ ISS Aᴘɪᴄɪᴏ-Cᴏʟᴏɴɴᴀ Gᴀᴛᴛɪ Aɴᴢɪᴏ-Nᴇᴛᴛᴜɴᴏ
Vɪᴀ Nᴇʀᴏɴᴇ 1 Aɴᴢɪᴏ (RM)
Eᴠᴇɴᴛᴏ sᴘᴇᴛᴛᴀᴄᴏʟᴏ ɢʀᴀᴛᴜɪᴛᴏ
A ᴄᴜʀᴀ ᴅɪ Bᴀʀᴀᴏɴᴅᴀ
ɪɴ ᴄᴏʟʟᴀʙᴏʀᴀᴢɪᴏɴᴇ ᴄᴏɴ Lᴀ Fᴜʀɪʙᴜɴᴅᴀ ᴇ L4R
Cᴏɴ ɪʟ sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴏ ᴅᴇʟʟᴀ Rᴇɢɪᴏɴᴇ Lᴀᴢɪᴏ
Gʀᴀᴅɪᴛᴀ ᴘʀᴇɴᴏᴛᴀᴢɪᴏɴᴇ
Dᴜʀᴀᴛᴀ ᴜɴ’ᴏʀᴀ ᴇ ᴍᴇᴢᴢᴀ ᴄɪʀᴄᴀ
ℙʀᴏɢʀᴀᴍᴍᴀ:
ℚᴜᴇᴛ ᴏɴᴏ ɪᴏ❕
ᴇɴᴇʀᴇ ᴅᴇɢʟɪ ᴛʀᴀᴄᴄɪ
ᴅᴇɴᴛɪᴛᴀ̀ ᴅɪ-ℙᴇʀᴀ
ℍᴀʀɪɴɢ: –
ɪʟᴇɴᴢɪᴏ ɢᴇɴᴇʀᴀᴢɪᴏɴᴀʟᴇ
ᴏ ᴏɴᴏ…
ᴏ ᴀʟʟᴏ ᴘᴇᴄᴄʜɪᴏ
Esᴘᴏsɪᴢɪᴏɴᴇ ᴏᴘᴇʀᴇ:
Gɪᴏᴠᴀɴɴᴀ Bᴏᴛᴛɪᴄᴇʟʟᴀ
IS-MA/Aɴɢᴇʟᴀ Mᴀɴɢᴀɴɪᴇʟʟᴏ
Riflessioni con artistə, performer, istituzioni, spettatrici e spettatori
Rᴇɢɪᴀ, ᴍᴏᴠɪᴍᴇɴᴛᴏ sᴄᴇɴɪᴄᴏ: Bᴇᴀᴛʀɪᴄᴇ Mᴀʀᴄᴜᴄᴄɪ
Cᴏʀᴇᴏɢʀᴀғɪᴀ: Fᴇᴅᴇʀɪᴄᴀ Gᴜᴍɪɴᴀ
Aɪᴜᴛᴏ ʀᴇɢɪᴀ: Mᴀʀɢʜᴇʀɪᴛᴀ Pᴜᴄɪʟʟᴏ
Dʀᴀᴍᴍᴀᴛᴜʀɢɪᴀ sᴄᴇɴɪᴄᴀ ᴄᴏʟʟᴇᴛᴛɪᴠᴀ ᴅᴇʟʟᴀ Cᴏᴍᴘᴀɢɴɪᴀ Vᴀɢᴀɴᴛᴇ@Bᴀʀᴀᴏɴᴅᴀ:
Lᴀᴜʀᴀ Cᴏʟᴀɢɪᴀᴄᴏᴍᴏ,
Gɪᴜʟɪᴀ Cᴜᴘᴇʟʟᴀʀᴏ, Mᴀɴᴜᴇʟ D’Aᴜʀɪᴀ, Aɴᴛᴏɴɪᴏ Dᴇ Bᴇʟʟɪs, Cᴀᴍɪʟʟᴀ Dᴇ Bᴇʟʟɪs, Nᴇʀᴍɪɴ Eɪᴅ, Aᴜʀᴏʀᴀ Gᴀʟʟᴀɪ, Mɪᴄʜᴇʟᴀ Gɪᴀᴄᴏᴍɪ, Mᴇʀʏᴇᴍ Kᴇᴅɪᴍ, Fᴇᴅᴇʀɪᴄᴀ Lᴇʟɪ, Cʟᴏᴇ Mᴀғғᴇɪ, Sᴀʀᴀ Mᴀʀᴀғɪɴᴀ, Dɪʟᴇᴛᴛᴀ Mɪʟɪᴛᴀ, Gɪᴀɴɴɪ Mᴜʟɪɴᴀᴄᴄɪ, Lɪɴᴀ Tᴏɢɴᴇᴛᴛᴏ, Sɪᴍᴏɴᴇ Vᴀɴɴᴏɴᴇ
Oʀɢᴀɴɪᴢᴢᴀᴢɪᴏɴᴇ: Aʀɪᴀɴɴᴀ Sɪʀᴀᴄᴏ
Tᴇᴄɴɪᴄᴏ ʟᴜᴄɪ ᴇ sᴜᴏɴᴏ: Rᴏᴅᴏʟғᴏ Sɪʀᴀᴄᴏ
Info: (whatsapp) 3393957722