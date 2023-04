La conferenza di venerdì scorso, al Museo Civico Archeologico di Anzio, sul “Mito di Ercole. Un eroe, due interpretazioni tra Nerone e Adriano”, con la partecipazione delle Funzionarie Archeologhe Istituto Villa Adriana e Villa D’Este, dott.sse Viviana Carbonara e Lucilla D’Alessandro, introdotte dal Dirigente dell’Ente, dott.ssa Angela Santaniello, ha idealmente condotto tanti cittadini in un interessante itinerario di alto spessore culturale.

La relazione, tenuta dalle due funzionarie archeologhe, ha illustrato ai numerosi presenti l’influenza del mito di Ercole sugli imperatori Nerone ed Adriano, come fonte straordinaria cui attingere a scopo autocelebrativo, onde esaltare, attraverso la popolarità dell’eroe, le proprie virtù sia in sede pubblica che in ambito privato.

La rassegna “PERCORSI, tra Arte, Storia ed Archeologia”, è promossa dalla Commissione Straordinaria ed è curata dal Museo Civico Archeologico, di concerto con il Direttore Scientifico Alessandro Jaia.

Per informazioni Museo Civico Archeologico Città di Anzio, Via di Villa Adele 2. Tel 06 98499427.