Con la “cerimonia di chiusura” che si è svolta nel pomeriggio del 28 luglio 2023 presso la struttura sportiva dello Sporting Club Anzio, in via Nettunense 61 (Lupatelli Tennis Academy) si è chiusa la Terza edizione del “LO.VE.S. SUMMER CAMP”, un campo sportivo per i bambini in età scolastica, dove si sono svolte attività legate al basket,tennis, padel, nuoto, calcio, pallavolo, baby fitness nonché alcune attività ludico-sportive.

7 moduli suddivisi in sette settimane, da metà giugno a fine luglio, che hanno visto una partecipazione ampia di ragazze e ragazzi , che con questa esperienza hanno coniugato la giusta esigenza di una attività sportiva con quella anche della socializzazione e del rispetto delle regole, il tutto sotto la supervisione di Loretta Verduci e di Simona Tribulati.

Il “Camp” si è svolto non solo ad Anzio ma avuto anche una sede parallela presso la struttura ricettivo-sportiva di Lido dei Pini, “La Pineta dei Liberti”.

Il successo di questo momento di socialità sportiva è ovviamente ascrivibile poi al lavoro di tutto lo staff di giovani tecnici e insegnanti di corsi sportivi che hanno permesso che i bambini accrescessero sia le loro competenze che i loro momenti di gioia e di divertimento.

Si è riscontrata una grande soddisfazione da parte di tutti i familiari dei partecipanti al camp sportivo. In particolar modo nell’evento di chiusura del 28 luglio i parenti più stretti di questi bambini hanno avuto modo di vedere la felicità e la coordinazione dei loro ragazzi, dichiarandosi dispiaciuti che si fosse arrivati già all’epilogo di quello che è stato un grande momento di integrazione tra sport ed educazione.

L’Asd Lo.Ve.S. comunque ha deciso di concerto con le strutture che l’hanno ospitata di organizzare due moduli supplementari della durata di una settimana ciascuno a partire dal 28 agosto.Per chi è interessato a far iscrivere i propri bambini a questa prosecuzione del “summer camp” può contattare le responsabili ai seguenti numeri di telefono cellulare 3888911832 -3484128603 o scrivere alla mail asdloves@libero.it.