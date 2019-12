Più giochi, bimbi più felici . In occasione della ricorrenza del Santo Natale, il Gruppo Lega Giovani Nettuno ha manifestato la propria adesione all’iniziativa nata a livello provinciale organizzando la raccolta dei giocattoli per i bimbi in difficoltà. L’evento, del tutto benefico, ha lo scopo di raccogliere quanti più giocattoli, nuovi e/o usati, come gesto di affetto incondizionato verso i meno fortunati: il ricavato, infatti, verrà interamente trasmesso all’orfanotrofio o all’ospedale di Nettuno per regalare indimenticabili momenti di gioia e felicità ai bambini. Il Gruppo Lega Giovani Nettuno attenderà quanti vorranno prender parte alla raccolta in Piazza Le Sirene a Nettuno nella giornata di sabato 21 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.