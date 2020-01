Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, per giovedì 30 gennaio alle ore 10.00, presso la sede di Villa Corsini Sarsina, ha indetto la conferenza dei servizi finalizzata al recupero dell’edificio liberty “Paradiso sul Mare”, oggetto di una convenzione tra il Comune e la Provincia di Roma.

All’importante tavolo tecnico sono invitati gli uffici preposti della Città Metropolitana Roma Capitale, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ed il Dirigente dell’Istituto Scolastico Marco Gavio Apicio.

“Visto lo stato di pericolo e il progressivo deperimento dell’immobile, – scrive il Sindaco, Candido De Angelis, nella sua missiva – tale da indurre all’adozione di un’ordinanza urgente, che ne ha disposto la chiusura a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, l’incontro verterà sulla rendicontazione degli interventi manutentivi effettuati al fine di conservare il bene, sulla programmazione degli interventi di competenza per la messa in sicurezza dell’immobile e sulla pianificazione delle modalità di fruizione ed utilizzo dell’edificio. Trattandosi di un obiettivo prioritario per l’Amministrazione, proprietaria del Paradiso sul Mare, bene storico, culturale e simbolico della Città, – conclude il Sindaco de Angelis – si confida nella responsabile partecipazione di tutte le Istituzioni preposte”.