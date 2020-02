“Avendo appreso, a mezzo stampa, di un sopralluogo della Polizia Locale di Ardea, incaricata dalla Procura di Velletri, presso il canile sanitario di Pomezia, per un presunto maltrattamento di animali, si richiede di valutare con urgenza la situazione, anche con eventuale verifica presso il canile stesso. Quanto sopra a tutela degli animali ricoverati presso la struttura ed in osservanza a quanto sancito dalla L.R. 34/97 che disciplina gli animali di affezione”.

E’ quanto riportato sulla nota a firma del Vicesindaco di Anzio con delega alle politiche ambientali e sanitarie, Danilo Fontana e del Dirigente IV U.O. Ambiente e Sanità, Angela Santaniello, indirizzata al Comandante della Polizia Locale di Anzio, Antonio Arancio ed al Dipartimento di prevenzione servizio veterinario anagrafe canina dell’Asl.

“L’Amministrazione, che per la prevenzione del randagismo e per la tutela della salute degli animali sostiene costi elevati, – conclude il Vicesindaco Fontana – attiverà le procedure necessarie per monitorare, insieme agli Enti preposti, il corretto espletamento del servizio”.