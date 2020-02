“Avendo appreso, a mezzo stampa, di un sopralluogo della Polizia Locale di Ardea, incaricata dalla Procura di Velletri, presso il canile sanitario di Pomezia, per un presunto maltrattamento di animali, si richiede di valutare con urgenza la situazione, anche con eventuale verifica presso il canile stesso. Quanto sopra a tutela degli animali ricoverati presso la struttura ed in osservanza a quanto sancito dalla L.R. 34/97 che disciplina gli animali di affezione”.

“E’ quanto riportato sulla nota a firma del Vicesindaco di Anzio con delega alle politiche ambientali e sanitarie, Danilo Fontana e del Dirigente IV U.O. Ambiente e Sanità, Angela Santaniello. Ora si svegliano? – denuncia il Patto del Popolo – Due anni fa assieme a due associazioni animaliste, chiedevamo con urgenza la firma della signora Santaniello per entrare tramite associazione nel canile, per renderci conto delle condizioni in cui vivevano i cani. La firma non fu mai pervenuta. A oggi si rendono conto che forse un paio di controlli li dovevano fare? Vergognatevi”