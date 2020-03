“Questa mattina, a seguito dell’attività di prevenzione epidemiologica Covid-19, con assoluta urgenza, a tutela dei numerosi pendolari del territorio, ho nuovamente sollecitato, per iscritto e telefonicamente, i vertici delle Ferrovie dello Stato a dare il via all’immediata disinfezione di tutte e sei le stazioni ferroviarie di Anzio. Come Amministrazione siamo comunque pronti ad intervenire anche presso le Stazioni”.​

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento all’urgenza di procedere alla disinfezione delle stazioni ferroviarie di Anzio, Anzio Colonia, Lido Marechiaro, Villa Claudia, Lavinio Stazione e Padiglione.

