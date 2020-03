La Giunta De Angelis, nel rigoroso rispetto delle direttive per la prevenzione del virus Covid-19, si è riunita nuovamente per approvare atti concreti in favore dello sviluppo del territorio.

Nel corso della riunione sono stati approvati i progetti esecutivi, esposti dal Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana, per la manutenzione straordinaria delle strade comunali zone 2 e 3, che prevedono un investimento complessivo pari a 600.000 euro. L’Amministrazione, attraverso l’approvazione delle due delibere, interverrà con la realizzazione del nuovo manto stradale in Via Maria Grazia, Via rea Silvia, Via Paiella, Via Po, Via Salici, tratti Via Partenope e Via Glauco, Piazza Salvo D’Acquisto, Via del Cinema (I tratto da Via Nettunense a Via dell’Armellino, II tratto da Via dell’Armellino a Via della Campana) e Via della Lottizzazione (tratto da Via del Cinema a Via col Vento).

“In questi giorni, – afferma il Vicesindaco Danilo Fontana – nonostante tante difficoltà, come Amministrazione siamo comunque operativi, con l’adozione di atti concreti, necessari anche per provare a guardare oltre uno dei periodi più drammatici della nostra storia recente”.