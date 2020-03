Ad Anzio prosegue l’attività di sanificazione del territorio comunale, messa in campo dall’Amministrazione De Angelis, per la prevenzione della diffusione epidemiologica del Coronavirus. Durate il giorno l’autobotte comunale è operativa in tutti i quartieri cittadini.

“Di notte, invece, – afferma l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie, Giuseppe Ranucci – sono attivi gli operatori ecologici, con il primo step di trattamenti che terminerà venerdì prossimo. Questa notte saremo a Pocacqua – Miglioramento, domani notte a Sacida – Cavallo Morto e venerdì 20 marzo a Lido dei Pini”.