La citazione “RESTIAMO A CASA”, sulla facciata tricolore di Villa Corsini Sarsina – Casa Comunale di Anzio, si aggiunge ad “ANZIO TORNERÀ A SORRIDERE”

Da questa sera la citazione “RESTIAMO A CASA”, sull’immensa facciata tricolore di Villa Corsini Sarsina – Casa Comunale di Anzio, si aggiunge al messaggio di speranza “ANZIO TORNERÀ A SORRIDERE”.

Anche oggi l’Ufficio Comunale alla Pubblica Illuminazione ha lavorato, in collaborazione con la squadra tecnica di Engie, per migliorare l’illuminazione sulla Villa storica e per dare maggiore incisività sul territorio alla direttiva governativa di restare a casa, rafforzata dall’Ordinanza del Sindaco, Candido De Angelis, che questa mattina ha “chiuso le spiagge” del litorale anziate.

I messaggi, riportati sull’edificio simbolo della ricostruzione postbellica e della rinascita di Anzio, saranno oggetto di una campagna di comunicazione social, per la prevenzione del Covid-19.