Coronavirus: Cento (Leu), emergenza è la povertà di migliaia di famiglie non la protesta

“L’emergenza di queste ore e dei prossimi giorni e’ la poverta’ e la fame di migliaia di famiglie e non la protesta e a volte la rabbia di chi vive questa condizione”, afferma Paolo Cento di Sinistra Italiana-Leu. “Se c’e’ il rischio grave di un’inaccettabile strumentalizzazione della criminalità di questo disagio – prosegue – ciò deve rendere ancora più urgente un intervento massiccio dello Stato e delle autonomie locali per far arrivare soldi di prima necessita’ a queste famiglie”.

“Sarebbe inaccettabile -conclude Cento- affrontare una drammatica emergenza sociale come una questione di ordine pubblico”.