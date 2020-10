Ad Anzio anche la storica Via Paolini, che collega la Stazione Ferroviaria con il centro cittadino, da questa mattina è oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria, con la realizzazione dei nuovi marciapiedi, dell’arredo urbano e del nuovo manto stradale. L’importo di questo ennesimo intervento, che sarà ultimato entro cinque mesi, è pari a 348.000 euro.

“L’Amministrazione Comunale, insieme agli uffici preposti, che ringrazio per l’impegno profuso, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – continua a lavorare senza sosta, mettendo in campo il più importante piano di nuove opere pubbliche di questi ultimi quindici anni. I lavori di Via Paolini, si aggiungono a quelli che inizieranno a breve per il restyling della Riviera Mallozzi ed alle nuove opere, a Lavinio, Villa Claudia ed al quartiere Falasche, che realizzeremo nei prossimi giorni. Nel corso della stagione invernale, – conclude il Sindaco De Angelis – puntiamo a valorizzare ed a riqualificare anche i parcheggi nelle aree La Piccola e di Viale Mencacci, oggetto, in questi giorni, di un intervento di manutenzione straordinaria”.

“Lungo Via Paolini, – comunica il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – sarà realizzata la nuova pavimentazione artistica dei marciapiedi, con il posizionamento di elementi di arredo urbano ed il rifacimento integrale del manto stradale. Allo stesso tempo, insieme al centro cittadino, stiamo prestando la massima attenzione a tutto il territorio: a breve apriranno i cantieri per la manutenzione straordinaria di tutta Via del Cinema, di Via Rea Silvia, Via Paiella, Via Glauco, Via Partenope, Piazza S. D’Acquisto, Via Po, Via Maria Grazia e Via Salici. Entro ottobre al via i lavori a Lavinio, con il nuovo manto stradale in Via della Fonderia ed in numerose altre strade, come Via Goldoni e lo Stradone S. Anastasio”.