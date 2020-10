E’ in fase ultimazione il primo step dei lavori alla piscina comunale, con la ristrutturazione architettonica dell’intero impianto, il rifacimento integrale della copertura, l’ampliamento delle tribune, l’efficientamento energetico, il restyling della sala accoglienza, dell’aula di formazione, degli uffici, degli spogliatoi, con l’implementazione di tutti i servizi per gli atleti e per i numerosi utenti che, tutti i giorni, frequentano l’impianto natatorio.

Il progetto, all’inizio della stagione estiva, era stato approvato dalla Giunta De Angelis. L’investimento complessivo della società ASD Anzio Waterpolis, sul territorio comunale, supererà i 3 milioni di euro.

La piscina comunale della Città di Anzio, con l’esecuzione dei lavori di ammodernamento, si candida ad essere un impianto d’eccellenza in Italia ed in Europa.​