“Nei prossimi giorni, appena le condizioni del mare lo consentiranno, la Capo d’Anzio effettuerà i rilievi batimetrici, propedeutici alla messa in sicurezza del Porto ed all’inizio dei lavori, eseguiti, a costi contenuti, dalla draga del Marina di Nettuno, che colgo l’occasione per ringraziare nuovamente per la positiva collaborazione istituzionale con la Città di Anzio”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, al termine del tavolo tecnico, di questa mattina, a Villa Corsini Sarsina, convocato per coordinare tutti i passaggi propedeutici all’opera di dragaggio del Porto.

All’incontro, tra gli altri, sono intervenuti il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo, T.V. Luca Giotta, il Direttore Tecnico Operativo della Capo d’Anzio, Gabriele Carannante, il Presidente e l’Amministratore Delegato del Marina di Nettuno, Ugo Lori e Ugo Nuzzi.