Italia Viva Anzio, nominati coordinatori Francesco Squintu e Anna Marracino

“Su nostra indicazione, il Coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato, ha nominato Anna Marracino e Francesco Squintu nuovi Coordinatori di IV per la città di Anzio”.. Lo dichiarano in una nota Ileana Piazzoni e Luca Andreassi, Coordinatori del partito di Matteo Renzi in Provincia di Roma.

“Ad Anna e Francesco, indicati come di consueto per Italia Viva nel rispetto della parità di genere negli incarichi di partito, vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro – sottolineano Andreassi e Piazzoni – in un territorio come quello di Anzio e del litorale sud, in cui abbiamo deciso di investire con coraggio e determinazione” concludono Andreassi e Piazzoni.

Anna Marracino, 58 anni, è dal 2018 consigliere comunale ad Anzio e rappresenta dal 2019 Italia Viva come capogruppo nell’assise consiliare di Villa Sarsina.

Francesco Squintu, 62 anni, già project manager con diverse importanti realtà industriali italiane e un impegno continuo nel campo della difesa dei diritti civili, vive da più di un decennio ad Anzio.