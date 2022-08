Aprilia. La Coalizione Civica continuerà a lavorare in un progetto politico rinnovato e consolidato

“La coalizione civica che dal 2009 è al governo della Città proseguirà con convinzione e determinazione a lavorare per offrire ai cittadini un progetto politico rinnovato e consolidato allo stesso tempo. In questi anni siamo intervenuti sulle annose questioni che caratterizzavano Aprilia: dalla gestione delle finanze alla raccolta differenziata, dalle politiche sociali allo sviluppo del tessuto produttivo. Una serie di azioni che messe insieme ci hanno consentito di creare delle basi solide su cui poi si è consolidato il progetto politico e amministrativo a servizio dei cittadini. Ora la nostra coalizione vive un momento di rinnovamento e affermazione: dopo 13 anni la sfida è dimostrare che la nostra capacità di intercettare le necessità dei cittadini e risponderne è rimasta invariata. Per tale motivo abbiamo avviato una fase di organizzazione del progetto politico dialogando con tutte quelle forze politiche e associazionistiche che hanno a cuore il bene della città. Nel seguente documento una dichiarazione degli attuali gruppi che compongono la coalizione”.

Forum per Aprilia

Aprilia Domani

L’Altra Faccia della Politica

Unione Civica

Rete dei Cittadini per Aprilia

Lista Terra Sindaco

Aprilia in Azione

3°Polo Aprilia Futura

Movap-Movimento per Aprilia