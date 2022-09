Forza Italia, Tajani e Capolei insieme ad Anzio: “Tutelare imprese del territorio”

Martedì il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani è stato ad Anzio insieme al consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei per confrontarsi con i cittadini del territorio anche in vista delle elezioni del 25 settembre. L’incontro si è svolto al ristorante “Al Terzo” organizzato da Alberto Alessandroni, il quale presentando gli ospiti ha sollecitato interventi a sostegno degli operatori balneari del territorio che rischiano di perdere la concessione demaniale nel 2023.

“Ribadiamo l’impegno di Forza Italia a sostegno dei balneari”, ha detto Tajani, “per noi trovare una soluzione positiva per chi ha lavorato in questi anni, e continua a lavorare, sulle nostre coste è una priorità. Dobbiamo tutelare chi ha investito risorse economiche e impegno nelle proprie attività”. Inoltre, ha aggiunto, “non bisogna sottovalutare l’importante funzione di controllo che questi operatori svolgono sulle nostre coste. È fondamentale – sottolinea – evitare che vi siano infiltrazioni pericolose quando ci saranno le gare, questo vale sia per le mafie italiane che per quelle straniere”.

Tajani è candidato alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Velletri, che raggruppa ben diciotto comuni dell’area metropolitana di Roma. “La candidatura di Antonio Tajani nel nostro collegio è una garanzia per il territorio”, ha detto il consigliere regionale Capolei. “Sono convinto che una volta eletto saprà rappresentare al meglio i miei concittadini”.

