Nuovo arredo nei giardini pubblici di Anzio 2

Ultimati gli interventi di sistemazione dell’area verde e di arredo urbano, presso i giardini pubblici di Anzio Due, programmati dall’Assessore Gianluca Mazzi

Ad Anzio proseguono gli interventi programmati dall’Assessore alla Pianificazione del Territorio, Gianluca Mazzi, insieme all’Amministrazione Comunale, per gli interventi di arredo urbano nei parchi pubblici e presso le aree verdi dei quartieri del territorio.

Nei giorni scorsi è stato ultimato l’intervento di riqualificazione dei giardini pubblici di Anzio Due, con la sistemazione dell’area verde e con il posizionamento di diciotto panchine in Viale Europa ed in Via Tito Livio.