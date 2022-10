“L’amministrazione De Angelis si aumenta gli stipendi con cifre da capogiro”

“Mentre ai cittadini di Anzio viene aumentata la tassa sui rifiuti di quasi il 20% per un pessimo servizio di raccolta, dopo il caro bollette, la crisi energetica, l’aumento dell’inflazione oltre 10 %, la disoccupazione che torna a salire e sempre più famiglie in gravi difficoltà economiche, l’Amministrazione De Angelis e il Presidente del Consiglio Cafà si aumentano gli stipendi con cifre da capogiro.

L’attuale amministrazione ormai perennemente paralizzata, dopo il pessimo servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con le scuole che continuano a chiudere, con i centri anziani in rivolta, un debito pubblico comunale senza controllo salito a cifre da capogiro, corte dei conti con il fiato sul collo, la soc. capo d’Anzio sull’orlo del baratro, gratificano il loro disastroso operato adeguandosi le proprie indennità fino a € 6.000,00 mensili per il Sindaco.

Mentre si chiedono sacrifici ai propri cittadini l’amministrazione ha pensato bene di aumentarsi gli stipendi per non fare nulla, o meglio ancora, per continuare ad aumentare il debito del Comune di Anzio”. Così in una nota Marco Maranesi, UNIONE CIVICA PER ANZIO.