Oggi, mercoledì 23 novembre, alle 12,30 il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, e l’assessore ai lavori pubblici Mauro Alessandri, saranno ad Anzio per un sopralluogo al cantiere delle opere di completamento di protezione della costa. L’appuntamento è in via del Marinaro e le opere – finanziate dalla Regione Lazio – riguardano la protezione del tratto che va da Tor Caldara a Capo d’Anzio. Sono iniziati nelle settimane scorse i lavori di messa in sicurezza che prevedono la realizzazione di dighe, la prima delle quali è stata già avviata proprio davanti allo stabilimento Il Marinaro, e che dovrebbe porre fine una volta per tutte al problema dell’erosione che danneggia da anni l’attività degli stabilimenti balneari e mette a rischio crollo la falesia.