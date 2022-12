I gruppi Nettuno in Azione e Anzio in Azione iniziano il percorso che li porterà al congresso locale e all’elezione dei segretari. In una partecipata assemblea, alla presenza anche di Flavia De Gregorio, consigliera e capogruppo in Assemblea Capitolina a Roma, sono stati nominati commissari Simone Casaldi e Flavio Biondi per Nettuno e Gabriele Federici per Anzio che avranno il compito di far crescere il numero degli iscritti dei due gruppi locali attraverso azioni sul territorio e di sviluppare contributi tematici utili alla stesura del programma elettorale per la Regione Lazio.

“Quando i cittadini si rivolgono ad un partito per mettersi a disposizione, soprattutto in territori difficili che non vogliono sottomettersi a flagelli come la corruzione e la mafia, è sempre una buona notizia – così Giuseppe Lobefaro, segretario provinciale di Roma Metropolitana in Azione – Siamo certi che sotto la guida esperta di Casaldi, Biondi e Federici anche a Nettuno e ad Anzio riusciremo a fare un buon lavoro e ad incrementare la nostra fattiva presenza, Un grazie va rivolto anche al nostro referente per la zona Litorale Sud Niko Martinelli, che già ad Ardea e a Pomezia ed in tutta l’area limitrofa sta facendo da anni un ottimo lavoro coniugando il suo ruolo di consigliere comunale di Ardea con quello di quadro di partito”.