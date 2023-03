Sabato 11 Marzo ore 10.30 presso la sede di Alternativa per Anzio in Via di Valle Schioia 125 (Lavinio) si terrà la prima assemblea pubblica congiunta tra i gruppi territoriali di Movimento 5 Stelle, Alternativa per Anzio e Sinistra Italiana Anzio , per cominciare a costruire una proposta politica innovativa e unitaria per Anzio. Invitiamo tutte le cittadine ed i cittadini a partecipare e contribuire con le loro idea a questo progetto.